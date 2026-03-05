Pick-up truck driver who drove on A5 in Shrewsbury after taking cannabis gets road ban
A pick-up truck driver who drove on the busy A5 after taking cannabis has been banned from the road.
Daniel Bailey, aged 32, drove a Ford Ranger in Shrewsbury on December 7 last year.
