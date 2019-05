Telford & Wrekin Council election: Full results ward by ward

The polls closed at 10pm and counting went on throughout the night, with the results declared shortly after 5.40am.

Admaston & Bratton

Joan Gorse (Lab) – 186

Terry Kiernan (Con) – 502 – elected

Josh Tomlinson (Lib Dem) – 126

Apley Castle

Karen Blundell (Lib Dem) – 632 – elected

Becky Eade (Con) – 256

John Parkin (Lab) – 181

Arleston ward

Angela McClements (Lab) – 602 – elected

Dorothy Roberts (Con) – 139

Brookside

Arnold England (Lab) – 488 – elected

Jackie Loveridge (Lab) – 519 – elected

Stuart Parr (Con) – 314

Ian Pryce (Con) – 189

Peter Roberts (Ukip) – 236

Shana Roberts (Lib Dem) – 270

Church Aston and Lilleshall

Andrew Eade (Con) – 699 – elected

David Ellams (Lib Dem) – 191

Robert Sloan (Lab) – 109

College

Lee Carter (Lab) – 500 – elected

Eddie Lowe (Con) – 276

Pat McCarthy (Green) – 221

Dawley & Aqueduct

Kate Barnes (Con) – 748

Steve Barnes (Con) – 725

Andy Burford (Lab) – 1157 – elected

Concepta Cassar (Lab) – 1030 – elected

Stephen Dunne (Con) – 571

Jane Pinter (Lab) – 1212 – elected

Donnington

Elizabeth Clare (Lab) – 681 – elected

Martyn Edwards (Con) – 324

James Lavery (Lab) – 635 – elected

Philip Loughlin (Con) – 227

Bryan Muirden (Ukip) – 292

Dothill

Lisa Jinks (Con) – 202

John Latter (Lab) – 140

Karen Tomlinson (Lib Dem) – 459 – elected

Anthony Wood (Ukip) – 123

Edgmond & Ercall Magna

Stephen Bentley (Con) – 1258 – elected

Stephen Burrell (Con) – 1188 – elected

Derek Gorse (Lab) – 241

William McClements (Lab) – 246

Mark Wiggin (Lib Dem) – 274

Sally Wiggin (Lib Dem) – 333

Ercall

Miles Hosken (Con) – 567 – elected

Giles Luther (Lab) – 526

Hadley & Leegomery

Andrew Benion (Con) – 601

James Haigh (Con) – 522

Sylvia Hall (Con) – 561

Leon Murray (Lab) – 1319 – elected

Gemma Offland (Lab) – 1267 – elected

Malcolm Smith (Lab) – 1247 – elected

Haygate

John Alvey (Con) – 303

Graham Cook (Lab) – 401 – elected

Tim Wills (Indep) – 141

Horsehay & Lightmoor

Elizabeth Greenaway (Con) – 798 – elected

Raj Mehta (Lab) – 844 – elected

Gareth Thomas (Con) – 478

Ironbridge Gorge

Carolyn Healy (Lab) – 707 – elected

Nicola Lowery (Con) – 423

Ketley & Overdale

Mark Boylan (Lab) – 833 – elected

Eileen Callear (Lab) – 796 – elected

Joy Francis (Con) – 792

Amrik Jhawar (Lab) – 912 – elected

Rupal Karpe (Con) – 532

Andrew Morris (Indep) – 557

Lee Vidor (Con) – 585

Madeley & Sutton Hill

Graham Hossell (Con) – 688

Pauline Hossell (Con) – 677

Janice Jones (Lab) – 1072 – elected

Paul Watling (Lab) – 1095 – elected

Derek White (Lab) – 1065 – elected

Dave Wright (Con) – 892

Malinslee & Dawley Bank

Shaun Davies (Lab) – 927 – elected

Kuldip Sahota (Lab) – 847 – elected

Tammy Wood (Con) – 255

Muxton

William Barton (Lab) – 431

Nigel Dugmore (Con) – 1005 – elected

Adrian Lawrence (Con) – 976 – elected

Sophie Thompson (Lab) – 434

Newport North & West

Nicholas Garvey (Lib Dem) – 274

Bill Harper (Con) – 572

Tim Nelson (Con) – 802 – elected

Philip Norton (Lab) – 388

Peter Scott (Indep) – 1329 – elected

Newport South and East

Eric Carter (Con) – 730 – elected

Baden Janke (Lib Dem) – 1040 – elected

Tom King (Lab) – 374

Sarah Syrda (Lib Dem) – 690

Emma Thomas (Con) – 520

Oakengates and Ketley Bank

Nick Dunn (Ukip) – 507

William Gilmour (Ukip) – 465

Matthew Kingston (Con) – 454

Alan Maddy (Indep) – 398

Gilly Reynolds (Lab) – 979 – elected

Steve Reynolds (Lab) – 981 – elected

Hilda Rhodes (Lab) – 1078 – elected

Lindsey Sharratt (Con) – 488

Craig Triplett (Ukip) – 409

Park

Patricia Fairclough (Lib Dem) – 110

John Thompson (Lab) – 384 – elected

Barry Tillotson (Con) – 314

Priorslee

Ian Fletcher (Con) – 994 – elected

Veronica Fletcher (Con) – 958 – elected

Adrian Foster (Lab) – 592

Gurdip Singh (Lab) – 656

Shawbirch

Usman Ahmed (Lab) – 90

William Lowe (Con) – 296

Bill Tomlinson (Lib Dem) – 620 – elected

St Georges

Jay Gough (Con) – 462

Thomas Hoof (Con) – 599

Richard Overton (Lab) – 889 – elected

David Wright (Lab) – 910 – elected

The Nedge

John Baker (Con) – 475

Paul Bryant (Lib Dem) – 236

Robert Cadman (Con) – 437

Nathan England (Lab) – 880 – elected

Connor Furnival (Indep) – 576

Vanessa Holt (Lab) – 774 – elected

Greg Sinclair (Indep) – 502

Christopher Turley (Lab) – 830 – elected

Tom Wust (Con) – 557

Woodside

Rae Evans (Lab) – 418 – elected

Kelly Middleton (Lab) – 504 – elected

Alan Scott (Con) – 199

Greg Spruce (Lib Dem) – 227

Wrockwardine

Paul Davis (Lab) – 313

Jacqui Seymour (Con) – 555 – elected

Wrockwardine Wood & Trench