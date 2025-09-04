Shropshire Star
Former Newport High Street art gallery up for let after owners relocate

The former home of a Newport art gallery has gone up for rent after the owners moved down the road.

By Megan Jones
Published

A former art gallery in Newport's High Street is available for rent - after the owners moved to a different venue down the road. 

Artworx recently moved from its former base at 67 High Street to number 15, reopening to the public on August 19.

Now the double-fronted former gallery opposite HSBC Bank is available to let, advertised with local estate agents Tempertons

The former home of the Artworx gallery in Newport's High Street - up for let after the owners moved down the road

A three-year lease is being offered at a rent of £15,000 per annum (£1,250 per month).

Car parking space is available to the rear of the property, which features a cellar with extensive storage space, a small office and a staff toilet.

Viewing is strictly by prior appointment, which can be made by phoning 01952 812519 or emailing rental@tempertons.co.uk 

