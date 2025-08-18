Telford man charged with number of burglaries
A Telford man has been charged with a number of burglaries.
Shane Chick, 37, of Chepstow Drive, Leegomery, Telford, has been charged with two counts of business burglary, one count of residential burglary and vehicle interference.
The charges are in relation to burglaries from a store in Telford on July 31, and August 3, a burglary of a property on Roslyn Road, Wellington in Telford, and interference with a motor vehicle on September 1 on Caldera Road, Hadley, Telford.
West Mercia Police said Chick has been remanded in custody, and a court date will be set.