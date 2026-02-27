Motorist, 34, caught driving in Telford after taking cannabis gets road ban
A motorist who was caught driving in Telford after taking cannabis has been banned from the road.
Plus
Published
Adam Hemming, aged 34, drove a Vauxhall Astra at Hadley Castle Works, Hadley on November 16 last year.
We have launched free newsletters for Shrewsbury, Telford and Mid Wales. Sign up to the newsletter for your area here: plus.shropshirestar.com/news/local-hubs/shrewsbury/2026/02/06/sign-up-now-to-our-new-shropshire-star-newsletters-all-for-free/